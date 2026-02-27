Al menos 55 ghaneses han muerto en la guerra de Ucrania tras ser reclutados por Rusia

"Se cree que 272 ghaneses han sido atraídos a la guerra desde 2022, de los cuales se estima que 55 han muerto y dos han sido capturados como prisioneros de guerra", publicó Ablakwa en su cuenta de la red social Facebook, donde calificó estos informes de "deprimentes y aterradores".

Las autoridades ucranianas también informaron a Ablakwa, que visitó Kiev esta semana, de que al menos 1.780 africanos de 36 países fueron atraídos por redes de tráfico de personas para unirse a las filas rusas contra Ucrania.

Ablakwa se comprometió a "no ignorar estas desgarradoras estadísticas", y aseguró que el Gobierno ghanés lanzará una campaña pública de educación para proteger y concienciar a los jóvenes del país, y que rastreará y desmantelará estas redes de reclutamiento.

"Como gobierno responsable, no podemos ignorar estas desgarradoras estadísticas. No son solo números, representan vidas humanas, la esperanza de muchas familias ghanesas y de nuestra nación (...) Esta no es nuestra guerra y no podemos permitir que nuestros jóvenes se conviertan en escudos humanos", concluyó el ministro ghanés.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero de 2022, del que el pasado martes se cumplieron cuatro años, se ha reportado la presencia de numerosos africanos luchando en el bando ruso.

Aunque algunos lo hacen de manera voluntaria como mercenarios, otros han denunciado engaños y coacciones.

Ucrania ha revelado que ciudadanos de países como Somalia, Sierra Leona, Togo, Cuba y Sri Lanka, entre otros, están capturados en campos ucranianos, aunque la mayoría mueren o resultan gravemente heridos antes de ser tomados como prisioneros de guerra.