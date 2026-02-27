Aparece un candidato al Senado colombiano que estuvo desaparecido dos días

El político, que busca un escaño en el Senado en las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo, llegó caminando a su vivienda en Pelaya poco antes de la medianoche del jueves.

Vásquez explicó que fue abordado por hombres armados cuando visitaba a su padre en Pelaya y trasladado en motocicleta a un lugar que no pudo identificar, donde permaneció retenido, aunque aseguró que no fue víctima de un secuestro.

"Una sola persona se me acercó y me manifestó que no me iba a matar, que me subiera con él en la moto, pero (...) no, me llevó en contra de mi voluntad", expresó a medios locales.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, aseguró que tanto Vásquez como la también candidata al Congreso Ana Guetio, que desapareció esta semana en el departamento del Cauca y apareció horas después, ya regresaron a sus hogares.

"Los dos candidatos al Congreso, Andrés Vásquez, en Pelaya, Cesar, y Ana Guetio, en El Tambo, Cauca, quienes permanecieron desaparecidos durante 40 y 17 horas, respectivamente, ya regresaron sanos y salvos a sus hogares", expresó el ministro en un mensaje publicado en su cuenta de X.

La desaparición de ambos candidatos causó preocupación por la seguridad de los políticos a solo una semana de las elecciones para Senado y Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030.

Tras estos comicios, el país celebrará elecciones presidenciales el 31 de mayo, con una segunda vuelta prevista para el 21 de junio en caso de que ningún candidato obtenga la mayoría necesaria.