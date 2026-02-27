Arrestan en Barcelona al hijo de empresario ucraniano que apareció muerto en Milán

La detención se produjo tras la orden de captura europea emitida por la Fiscalía de Milán, cuyas investigaciones han determinado que Igor convenció a su padre, Oleksandr Adarich, que trabajaba en el mundo de las finanzas y las inversiones, para que viajara a Milán a una reunión de negocios.

Según los investigadores, el ahora detenido después participó en el secuestro de su padre al que obligó a transferir 250.000 euros en criptomonedas a una cuenta, informaron medios italianos.

Ahora las pesquisas se centran en cómo murió el empresario, pues cuando el banquero cayó por la ventana del apartamento en el que se alojaba en la calle Nerino, del centro de Milán, solo Adarich y su hijo se encontraban en la casa.

Los investigadores creen que este último fue responsable de la caída de la víctima, "ya que era la única persona en la habitación en ese momento", pero también apuntan a que creen que ya estaba muerto cuando cayó por la ventana.

La primera hipótesis es que el banquero fue atado por varias personas para obtener los códigos de transferencia de criptomonedas, pues tenía marcas en las muñecas y luego asesinado.

El portátil del fallecido fue encontrado en la habitación de la casa con la pantalla abierta en la plataforma de criptomonedas.

En las horas posteriores a la muerte del empresario, su hijo voló del aeropuerto de Malpensa a España: su padre también tenía billete para el mismo vuelo y sólo a su llegada a Barcelona el hijo denunció la desaparición de su padre.