Bad Bunny debuta en Australia con dos conciertos en Sídney tras agotar entradas

El cantante actuará el sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo en el Estadio Engie, ubicado en el Parque Olímpico de Sídney, en el oeste de la ciudad.

El recinto, con una capacidad aproximada de entre 48.000 y 50.000 espectadores, es considerado de tamaño medio dentro del circuito local y resulta más pequeño que otros grandes estadios de la ciudad, como el cercano Accor, con capacidad para unas 80.000 personas y donde han actuado artistas de convocatoria masiva como Taylor Swift.

La primera fecha en Sídney se agotó prácticamente al instante tras salir a la venta meses atrás, confirmando el tirón internacional del intérprete incluso en mercados poco habituales para la música latina.

La segunda noche, sin embargo, tardó más en completar el aforo y no alcanzó el cartel de "completo" hasta hace aproximadamente una semana, según datos de plataformas de venta y seguimiento de aficionados, y tras un último empujón motivado por su actuación en el show de la Super Bowl.

Australia, con unos 26 millones de habitantes, no es tradicionalmente un mercado fuerte para la música urbana en español. De acuerdo con el último censo, de 2021, alrededor del 0,7 % de la población habla español en casa, mientras que las personas que declaran ascendencia española o latinoamericana representan en conjunto un porcentaje reducido del total.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En ese contexto demográfico, la presencia de Bad Bunny adquiere un valor simbólico tanto para la comunidad hispanohablante como para un público local cada vez más expuesto a la música latina a través de plataformas digitales.

El artista, de 31 años y ganador de varios premios Grammy y Grammy Latino, llegó a Sídney a mediados de esta semana y ha alternado jornadas de descanso con los preparativos técnicos previos a los espectáculos.

En redes sociales se le ha visto recorriendo zonas costeras como la playa de Tamarama, en el este de la ciudad, junto a la puertorriqueña Gabriela Berlingeri, señalada por medios como su actual pareja, así como comiendo en restaurantes y cafeterías locales, entre ellas, la cafetería Rusty Rabbit, en Darlinghurst (centro).

La gira 'Debí tirar más fotos' comenzó el 21 de noviembre de 2025 en Santo Domingo (República Dominicana) y contempla más de medio centenar de fechas en América Latina, Asia, Oceanía y Europa. Tras su paso por Australia, el tour continuará en Europa a partir de mayo, con paradas en ciudades como Madrid, con 10 fechas; Barcelona, con 2; Lisboa, Berlín, Ámsterdam y Londres, entre otras.

El tramo final está previsto para el verano y culminará el 22 de julio de este año en el King Baudouin Stadium de Bruselas, donde el artista pondrá cierre a una gira que ha consolidado su presencia en grandes recintos internacionales.

Bad Bunny llega a Australia tras uno de los momentos más destacados de su carrera reciente, al participar el 8 de febrero en el espectáculo del descanso de la Super Bowl en California, con una actuación íntegramente en español que fue vista por más de 128 millones de espectadores en todo el mundo.

Además, su álbum 'Debí tirar más fotos' se convirtió en el primer disco completamente en español en ganar el premio a álbum del año en los Grammy, en la edición celebrada el pasado 1 de febrero.