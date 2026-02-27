Bajada de temperaturas y lluvias en el norte de la península, calima y vientos en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que el frente continuará desplazándose por la Península, aunque algo más debilitado, dejando lluvias débiles en la mitad oriental, Cantábrico y norte de Galicia, también posibles en litorales occidentales de Alborán, sin descartar algún chubasco en las Béticas. Intervalos nubosos en todo el territorio peninsular y Baleares.

Las temperaturas máximas sufrirán un descenso casi generalizado, más notable en el interior del tercio nordeste, y las mínimas descenderán en la mitad noroccidental y subirán en los litorales orientas de la Península y Baleares, sin cambios en el resto.

Viento flojo en las vertientes cantábrica y atlántica, moderado en los litorales y también en la meseta norte, zonas orientales de la sur y litoral mediterráneo; rachas muy fuertes en Estrecho y Alborán.

En Canarias se podrán producir lluvias débiles y habrá cielos nubosos en las islas de mayor relieve, poco nubosos en el resto aunque sin descartar alguna lluvia en el norte de las islas orientales. Posible calima y viento moderado con rachas muy fuertes en zonas expuestas.

.-GALICIA: cielos nubosos o poco nubosos sin descartar precipitaciones débiles a primeras horas en el litoral norte. Temperaturas en ligero descenso y viento flojo en el interior y moderado en el litoral.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

.-ASTURIAS: intervalos nubosos, temperaturas en ligero descenso con heladas débiles en la cordillera y viento flojo.

.-CANTABRIA: cielos nubosos con algunas lluvias débiles que tenderán a remitir por la tarde. Temperaturas en descenso y viento flojo en el interior y moderado en el litoral, amainando según avance el día.

.-PAÍS VASCO: cielos nubosos o poco nubosos que dejarán probables precipitaciones débiles, ocasionales y dispersas. Temperaturas en descenso, siendo menos acusado el de las máximas en el litoral. Viento flojo en el interior y moderado en el litoral amainando según avance el día.

.-CASTILLA Y LEÓN: cielos nubosos en el tercio oriental y este del Sistema Central con precipitaciones débiles durante la mañana; en el resto, poco nuboso con intervalos de nubes medias y bajas. Cota de nieve entre los 1.400/1.600 metros. Temperaturas en descenso, más acusado en las máximas del noreste. Viento flojo.

.-NAVARRA: cielos nubosos o poco nubosos con lluvias dispersas en la primera mitad del día y la cota de nieve en torno a los 1.200/1.400 metros. Temperaturas en descenso, especialmente las máximas en puntos del tercio norte. Viento flojo a moderado.

.-LA RIOJA: cielos poco nubosos con precipitaciones durante la mañana y la cota de nieve bajando de 1.600 a 1.200 metros. Temperaturas en descenso, más notable en las máximas. Viento flojo en general.

.-ARAGÓN: intervalos nubosos con precipitaciones débiles por la mañana en el Pirineo y por la tarde en el sistema Ibérico de Teruel. Cota de nieve en torno a los 1.500/1.700 metros en el Pirineo y en 1.700/1.900 en el sistema Ibérico. Temperaturas mínimas en descenso o sin cambios y máximas en descenso notable. Viento flojo en general con intervalos de intensidad moderada en el oeste de valle del Ebro.

.-CATALUÑA: intervalos nubosos con probables precipitaciones débiles excepto en la mitad este de Girona. Cota de nieve en el Pirineo en torno a los 1.500/1.700 metros. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso. Viento flojo generalizado.

.-EXTREMADURA: cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes medias y altas por la mañana. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo.

.-COMUNIDAD DE MADRID: cielos nubosos abriéndose claros de oeste a este a lo largo de la mañana. Probabilidad de algún chubasco en la sierra por la mañana con la cota de nieve en torno a los 1.900/2.000 metros. Temperaturas en descenso generalizado, más acusado en la sierra. Viento flojo.

.-CASTILLA-LA MANCHA: cielos nubosos abriéndose claros de oeste a este a lo largo del día con probabilidad de chubascos dispersos y la cota de nieve en torno a 1.800/2.000 metros. Temperaturas en descenso y viento flojo en general.

.-COMUNIDAD VALENCIANA: cielos nubosos con posible polvo en suspensión en la mitad sur y posibles precipitaciones débiles en la mitad sur de Valencia y norte de Alicante que podrán extenderse a otras zonas de Valencia y Castellón, aunque de forma más dispersa.

Temperaturas mínimas en ascenso en el litoral y con pocos cambios en el resto; máximas en descenso. Viento flojo con aumentos ocasionales de intensidad en el interior.

.-REGIÓN DE MURCIA: cielo muy nubosos con polvo en suspensión en el litoral. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso. Viento flojo con intervalos moderado en el Altiplano y litoral.

.-BALEARES: intervalos nubosos con temperaturas nocturnas en ligero ascenso y diurnas en descenso, especialmente en el norte de las islas. Viento entre flojo y moderado.

.-ANDALUCÍA: cielos muy nubosos con chubascos ocasionales durante la tarde en la mitad oriental; en el resto, cielos poco nubosos o despejados. Polvo en suspensión en el litoral mediterráneo. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en descenso. Viento flojo y levante moderado en el litoral mediterráneo y Estrecho.

.-CANARIAS: cielos poco nubosos con probables lluvias débiles. Calima en niveles altos que remitirá desde primeras horas de la mañana. Temperaturas en ligero descenso en general. Viento alisio con rachas muy fuertes en vertientes sureste y noroeste. Las rachas máximas superarán los 90 km/h en La Gomera, siendo menos probable en el resto de islas.