Berlín desaconseja a los alemanes viajar a Israel en contexto de tensión en Oriente Medio

"Se desaconseja encarecidamente viajar a Israel y a Jerusalén Este", indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania en la última actualización relativa a viajes a la zona.

"Israel sigue estando formalmente en estado de guerra", recordó el aviso oficial, en un contexto en el que otros países europeos, coo Francia o Italia, también desaconsejaron hoy a sus ciudadanos viajar a Oriente Medio.

Los consejos de Alemania, Francia e Italia a sus ciudadanos se hicieron públicos el mismo día en que la embajada de Estados Unidos en Jerusalén autorizó este viernes la salida de Israel del personal no esencial y de sus familiares debido a "riesgos de seguridad".