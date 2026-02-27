Block recorta 4.000 empleos para impulsar la inteligencia artificial y aumentar eficiencia

En un comunicado, Dorsey, director ejecutivo de la empresa, explicó en X que la decisión de reducir la organización, de más de 10.000 personas a menos de 6.000, busca "aprovechar la IA para aumentar la eficiencia y la productividad".

"Los sistemas de IA han cambiado lo que significa construir y dirigir una empresa. Un equipo significativamente más pequeño usando estas herramientas puede hacer más y mejor", afirmó.

Las acciones de Block subían más de un 25 % en las operaciones postmercado después del anuncio.

Dorsey, uno de los creadores de Twitter y Bluesky, agregó que optó por "un único recorte, profundo, en lugar de despidos graduales", para así "dar espacio a la compañía para crecer sin reaccionar constantemente a la presión del mercado".

Se espera que la mayoría de los despidos se completen durante el primer semestre del año y que la empresa incurra en gastos de reestructuración de entre 450 y 500 millones de dólares.

Analistas citados por medios locales describieron la medida como un "momento seminal" en la era de la IA dentro del mundo corporativo, destacando que la reacción positiva del mercado refleja "expectativas de márgenes más altos en 2026 gracias a reducciones de plantilla".

Block reportó ingresos de 6.250 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025, por encima de las previsiones. De hecho, según Dorsey, "la decisión no refleja problemas financieros sino una estrategia proactiva para aprovechar la IA".

"Preferiría llegar allí de forma honesta y por nuestros propios términos que ser forzados a hacerlo de manera reactiva", acotó.

Según el empresario, la reestructuración permitirá "equipos más pequeños y altamente capacitados, utilizando la IA para automatizar tareas y acelerar operaciones".

Dorsey es conocido por sus emprendimientos tecnológicos, entre ellos la red social Twitter (ahora X), que fundó en 2006; la firma de pagos Square (ahora Block), en 2009; o Bluesky, una red alternativa a X, que fundó en 2019, y en cuya junta directiva trabajó hasta su salida en 2024.