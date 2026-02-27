Mundo
27 de febrero de 2026 - 12:10

Block sube casi un 18 % en bolsa tras recortar 4.000 empleos para impulsar la IA

Nueva York, 27 feb (EFE).- Las acciones de Block, la compañía de pagos que opera Square y Cash App, subían este viernes casi un 18 % después de que su fundador, Jack Dorsey, anunciara ayer un recorte de más de 4.000 puestos de trabajo -cerca del 40 % de su plantilla- como parte de una reestructuración para que la inteligencia artificial (IA) optimice sus operaciones.

Por EFE

A los diez minutos de la apertura del parque en Wall Street, las acciones de la compañía subían un 17,71 %.

En un comunicado, Dorsey, que llego a la fama en el mundo de la tecnología por ser el cofundador de Twitter, explicó que la decisión de reducir la organización -de más de 10.000 personas a menos de 6.000- busca "aprovechar la IA para aumentar la eficiencia y la productividad".

"Los sistemas de IA han cambiado lo que significa construir y dirigir una empresa. Un equipo significativamente más pequeño usando estas herramientas puede hacer más y mejor", afirmó.