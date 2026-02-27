Block sube casi un 18 % en bolsa tras recortar 4.000 empleos para impulsar la IA

Nueva York, 27 feb (EFE).- Las acciones de Block, la compañía de pagos que opera Square y Cash App, subían este viernes casi un 18 % después de que su fundador, Jack Dorsey, anunciara ayer un recorte de más de 4.000 puestos de trabajo -cerca del 40 % de su plantilla- como parte de una reestructuración para que la inteligencia artificial (IA) optimice sus operaciones.