Brasil revoca parte de los nuevos aranceles a los electrónicos por presión política

La decisión restablece las tasas anteriores a 15 productos informáticos y también elimina los aranceles de importación a 105 artículos de maquinaria y a productos de las áreas de informática y telecomunicaciones, según un comunicado del Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios.

Los nuevos aranceles, anunciados esta semana, afectaban a más de 1.000 productos y pretendían recaudar 20.000 millones de reales (unos 3.900 millones de dólares) al año.

Con el retroceso anunciado este viernes, los aranceles a los teléfonos celulares vuelven al 16 %, mientras que la medida aprobada esta semana consideraba un impuesto de entre el 20 % y el 23,2 %.

El aumento de aranceles fue justificado por el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de tendencia progresista, como una medida orientada a la defensa de la industria nacional.

Pero tuvo una pésima acogida entre las fuerzas de centro y derecha, mayoritarias en el Congreso, y también en sectores industriales y en la prensa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La oposición cuestionó que muchos de los productos tasados no se fabrican en Brasil o tienen una producción muy limitada, tales como placas madres, discos duros sólidos SSD o memorias RAM.

Algunos fabricantes de teléfonos móviles también cuentan con plantas de ensamblaje en Brasil, como es el caso de Foxconn, que hace el iPhone de Apple, pero su fábrica de la ciudad de Jundiaí se centra en la producción de modelos menos avanzados.

En medio del fuego cruzado de críticas, el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, explicó el pasado miércoles que el objetivo del aumento de aranceles era "traer" las fabricantes al territorio nacional.

El aumento de impuestos, aseguró, "no tiene ningún impacto, salvo en la protección de la producción nacional" y alegó que el 95 % de los productos contemplados en la medida ya contaban con producción en Brasil.

Lula promueve una visión desarrollista de la industria y siempre ha sido un defensor de los aranceles para proteger la producción brasileña.

En su actual mandato, entre otras medidas ha promovido el aumento del impuesto de importación a las compras realizadas por particulares en tiendas asiáticas en internet, con el objetivo de proteger al sector textil y al pequeño comercio.