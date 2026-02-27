Caricom zanja cumbre con alianza económica, cooperación con EEUU y apoyo para Cuba y Haití

"Esta fue una conferencia de acción", declaró el presidente de turno de Caricom y primer ministro de San Cristóbal y Nieves, Terrance Drew, en una rueda de prensa que ofreció con detalles de todos los acuerdos logrados esta semana en el encuentro que contó con la visita del secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Drew precisó que los líderes caribeños debatieron una actualización del Mercado y Economía Únicos de la Caricom (CSME, por sus siglas en inglés), que permite la libre circulación de mercancías, competencias, mano de obra y servicios entre los países de la región.

En este sentido, los mandatarios acordaron crear un comité integrado por la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, su homólogo de Dominica, Roosevelt Skerrit, el primer ministro Andrew Holness y el presidente de Guyana, Irfaan Ali, para manejar la financiación de la comunidad.

Drew informó de que la Caricom establecerá un equipo de tres personas antes de mantener conversaciones con Estados Unidos "para concretar realmente cómo sería esta relación" del marco de cooperación con Estados Unidos que está "en las etapas iniciales".

El presidente de turno de Caricom describió este avance como "significativo" para "garantizar que continúe la sólida relación que existe con Estados Unidos".

"Ya existe una asociación de larga data entre Estados Unidos y los Estados de la Caricom para responder a los retos comunes", aseveró Drew.

En el marco de la cumbre, el Grupo de Personas Eminentes (EPG, en inglés) designado por la Caricom y presidido por el exprimer ministro de Santa Lucía, Kenny Anthony, presentó un informe sobre los recientes acontecimientos políticos en Haití y sobre la situación humanitaria y de seguridad en el país francófono.

"Los líderes regionales reiteraron el firme compromiso de la Caricom con el restablecimiento de la paz y la estabilidad en Haití y expresaron su apoyo al marco para mejorar la seguridad y la celebración de elecciones presentado por el primer ministro de Haití", indicó Drew.

La ONU está transformando la fuerza multinacional liderada por Kenia en una Fuerza de Supresión de Pandillas para ayudar a la Policía haitiana a recuperar el control de la capital y la infraestructura clave.

En este contexto, el EPG expresó su "profundo agradecimiento" al Gobierno de Kenia por su "disposición sin vacilaciones a asumir el liderazgo de la misión de Apoyo Multinacional a la Seguridad (MSS, en inglés), que ahora ha pasado a ser la Fuerza de Represión de Pandillas (GSF, en inglés)", autorizada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, dijo ayer a sus colegas de la Comunidad del Caribe (Caricom) que han logrado avances en la lucha contra las pandillas violentas y que mantiene su confianza en que las elecciones se celebrarán este año.

Haití es miembro de Caricom, una organización regional integrada por 15 países que ha mediado entre las partes haitianas para tratar de hallar una solución a la grave crisis política, social y de seguridad que atraviesa la nación.

Haití vive una crisis política y social grave y, según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en el país (Binuh), casi 6.000 personas murieron y otras 2.708 resultaron heridas en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.

Asimismo, Caricom reafirmó este viernes en un comunicado su decisión de apoyar a Cuba, ante su agravante crisis humanitaria, incrementada por el asedio de Estados Unidos.

Por último, la comunidad remarcó su "firme apoyo a la soberanía, la integridad territorial y la seguridad de Belice" ante su diferendo territorial con Guatemala y Honduras.

Asimismo, los líderes caribeños "reafirmaron su pleno apoyo al proceso judicial" de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para resolver la disputa territorial por el Esequibo que atañe a Guyana y Venezuela.

"Los miembros de la Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.