Condado en Pensilvania pone fin a cooperación con ICE en su prisión

La votación, 4-3, ocurrió tras una audiencia pública que convocó a un gran número de residentes del condado, que en su mayoría pidieron al Concejo que terminara su contrato con ICE, recogieron medios locales.

Los que apoyaron el cambio afirmaron que el dinero que el condado recibía del Gobierno federal estaba "manchado de sangre" y aseguraron que ICE representa una amenaza para las comunidades minoritarias, de acuerdo con el diario youerie.com.

ICE está llevando a cabo una agresiva política de detenciones y deportaciones que ha llevado a protestas y enfrentamientos con defensores de los inmigrantes en varias puntos del país.

La Coalición de Inmigración de Pensilvania aplaudió la votación de los comisionados del condado de Erie para poner fin a la detención de inmigrantes en la prisión del condado, al eliminar una cláusula relacionada con ICE en el contrato con el Servicio de Alguaciles.

El grupo recordó en un comunicado que, a lo largo de 2025, una parte de las camas de la prisión del condado se utilizaron para la detención de inmigrantes y que miembros de la comunidad denunciaron obstáculos para la representación legal, falta de acceso al idioma y períodos prolongados de detención que enfrentaban éstos.

"La Coalición aplaude a los miembros de la comunidad que se movilizaron durante meses para que se aprobara esta ordenanza y cerrar el centro de detención. Los líderes comunitarios de Erie han demostrado al estado el poder de los ciudadanos de Pensilvania para lograr victorias trascendentales en favor de los derechos de los inmigrantes", afirmó Yasmin Rivera, directora ejecutiva de la organización.

La ordenanza entrará en vigor en treinta días, según youerie.com.