Congresista pide al Gobierno de EEUU por qué se retiró foto de Lutnick vinculada a Epstein

Según señaló Massie en X, el Departamento de Justicia “necesita decirle al Congreso quién retiró este archivo, para que podamos preguntarle”.

El legislador sostuvo que el Congreso tiene la facultad de supervisar las acciones de las agencias federales y que corresponde esclarecer quién tomó la decisión y con base en qué criterios.

La imagen, difundida el mes pasado como parte de documentos relacionados con el caso Epstein, mostraba al actual secretario de Comercio, Howard Lutnick, en la isla privada del magnate en el Caribe. Posteriormente, la fotografía dejó de estar disponible en la página oficial del Departamento de Justicia.

Medios estadounidenses informaron que la imagen había sido archivada previamente por plataformas digitales dedicadas a preservar contenido público en internet.

La fotografía formaba parte de una serie de documentos desclasificados vinculados al caso Epstein, cuya red de contactos y actividades ha sido objeto de escrutinio público durante años.

Lutnick ha reconocido anteriormente haber visitado la isla de Epstein en 2012 junto a su familia y ha asegurado que no incurrió en conducta indebida.