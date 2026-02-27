Croacia rechaza el ultimátum húngaro de enviar crudo ruso, por estar sometido a sanciones

Janaf ha respondido a esa demanda de MOL afirmando en un comunicado que el transporte de crudo debe basarse en la legalidad y en el cumplimiento de las sanciones de la UE sobre el petróleo ruso y no "bajo presión ni ultimátums”.

Así, señala que las solicitudes relacionadas con el petróleo ruso, del que Hungría es muy dependiente, solo podrán considerarse dentro del estricto marco legal de las sanciones de la UE y de EE.UU. a Rusia por su invasión de Ucrania.

Tras los daños sufridos a finales de enero por el oleododucto Druzhba, Hungría y Eslovaquia comenzaron a exigir a Croacia que envíe crudo ruso a través del oleoducto del Adriático, argumentando que al llegar por mar al puerto de Rijeka no está sometido a las sanciones comunitarias.

MOL exigió ayer a Janaf que permita "de forma inmediata" el tránsito de crudo ruso y advirtió que, de no hacerlo, antes de hoy, podría lanzar una demanda por daños y perjuicios.

Janaf ha argumentado hoy que ya está suministrando a Hungría cantidades importantes de petróleo que no está sometido a sanciones y ha afirmado que tiene capacidad suficiente para cubrir las necesidades de ese país y de Eslovaquia.

Esos dos países de la UE, con Gobiernos muy cercanos a Moscú, reclaman a Ucrania que reanude ya los envíos por el Druzhba.

En represalia al corte, Eslovaquia ha interrumpido los suministros de electricidad a Ucrania, y Hungría ha hecho lo propio con el diésel.

Además, Hungría ha bloqueado el vigésimo paquete de sanciones europeas a Rusia y un crédito de 90.000 millones de euros a Kiev.