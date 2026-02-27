Dell sube un 20 % en bolsa tras resultados récord y buen pronóstico para servidores de IA

Los inversores reaccionaban hoy a los resultados publicados por la empresa el jueves, tras el cierre de la sesión, y que reflejaron un ejercicio 2026 (no sigue el calendario natural) con récord de beneficios, ingresos y liquidez, además de un último trimestre especialmente positivo.

Dell cerró el ejercicio con un aumento del beneficio acumulado del 30 % (casi 6.000 millones) y un alza en ingresos del 19 % (casi 114.000 millones), según un comunicado.

Solo en el cuarto trimestre, los incrementos fueron del 47 % en el beneficio y del 39 % en los ingresos.

El motor de Dell son los servidores optimizados para la IA, que cerraron el año superando en recaudación y crecimiento (24.700 millones, un 166 % más) a los servidores tradicionales (19.500 millones, un 9 % más).

De hecho, en sus pronósticos para el ejercicio actual, la empresa vaticinó un aumento de recaudación del 23 %, hasta unos 140.000 millones, de los cuales unos 50.000 corresponderán a los servidores para IA, lo que supone un aumento del 103 %, indica la nota.

El máximo ejecutivo de Dell, Jeff Clark, consideró 2026 como un punto de inflexión y señaló que la IA está "transformando" la empresa, que tuvo encargos de servidores para IA por valor de 64.000 millones y empieza el ejercicio con una cartera de pedidos récord de 43.000 millones.