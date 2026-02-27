Desmantelan en Rusia una fábrica clandestina que producía chocolate falsificado

"Se acabó la dulce vida. Mis colegas de la Dirección de seguridad económica y lucha contra la corrupción de la región de Vladímir detectaron una fábrica clandestina de chocolate en un hangar arrendado del distrito Petushinski", señaló en Telegram, donde publicó un vídeo de la operación policial.

En el vídeo se observa cómo los agentes de la policía irrumpen en el hangar, así como imágenes de trabajadores tumbados en el suelo con las manos en la nuca, e imágenes de materias primas y productos terminados -parte de estos en mal estado y condiciones completamente antihigiénicas- y diversas etiquetas.

Aunque los vídeos publicados por las fuerzas del orden difuminaron las marcas de los productos, se aprecia que coinciden con los logos de Kinder y Milka, entre otras.

Los criminales también producían gominolas.

Según señaló, fueron requisadas "diez toneladas de productos y materia prima, más de 500.000 etiquetas de marcas reconocidas y empleados extranjeros que trabajaban violando las leyes migratorias".

"Fueron detenidos cuatro implicados. Dependiendo de la implicación de cada uno se les acusa de uso ilegal de marcas comerciales y organización de migración ilegal", añadió.

Volk indicó que los detenidos vendían el chocolate producido por medio de tiendas electrónicas, redes sociales y otros servicios de anuncios en internet.