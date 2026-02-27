Detectan en España un caso de gripe porcina A en una persona ajena al sector ganadero

Este es el cuarto caso de esta enfermedad notificado en España desde el año 2009, según explicó el secretario de Salud Pública de la Generalitat (el gobierno catalán), Esteve Fernández, quien aseguró que la persona afectada está "perfectamente".

La gripe porcina A (H1N1) es un virus que circula entre cerdos y que, ocasionalmente, puede afectar a humanos, aunque debe haber un contacto con el animal o con espacios contaminados por este virus.

Fernández aclaró que este caso no tiene nada que ver con la peste porcina africana, que es otro virus que ha afectado en los últimos meses a Cataluña, con la detección de varios casos en jabalíes.

"Es un caso inhabitual porque no ha tenido contacto con animales", afirmó el subdirector general de Vigilancia y Respuesta a Emergencias de Salud Pública de la Generalitat, Jacobo Mendioroz.

En estos momentos, expertos estatales de la Agencia de Salud Pública de la Generalitat y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) están realizando una evaluación conjunta de la situación para determinar el origen.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por ahora, Mendioroz aseguró que es un caso esporádico, porque comprobaron que no afectó a la salud de la persona en cuestión ni la de su entorno, de manera que no supone un riesgo de salud pública.

"Ni en la zona hemos visto virus circulante, ni la persona ha tenido síntomas ni tampoco la gente de su entorno", aseguró.

Es el segundo caso de gripe porcina A detectado desde 2009 en Cataluña -el anterior fue en 2024 y era un trabajador de una explotación ganadera- y el cuarto en el conjunto de España.

La persona afectada tiene enfermedades crónicas y acudió al hospital el 30 de enero por otros motivos no relacionados con síntomas de gripe.

Como el hombre aseguró que no tenía contactos con animales ni presentaba síntoma de la enfermedad, Mendioroz informó de que la principal hipótesis es que pueda ser una contaminación: que el paciente tuviera en el cuerpo restos del virus -sin que llegaran a infectarlo- o que en el proceso de toma de las muestras para las pruebas se introdujera el virus.