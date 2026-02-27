Detenido alcalde de urbe siberiana cuyos vecinos pasaron invierno a -40º sin calefacción

"El jefe del asentamiento urbano de Bodaibo en la región de Irkutsk, Alexey Botvin, ha sido detenido", informaron las autoridades policiales citadas por TASS.

Aunque no hay información de los motivos de la detención, los medios rusos vinculan el caso con un incidente el 30 de enero en el que un accidente de los sistemas de agua y calefacción dejó sin acceso a dichos servicios a unas 1.500 personas, más de un 15 % de la población de la urbe.

El 22 de febrero las autoridades locales restauraron el servicio de los 194 edificios residenciales de la localidad, que se encuentra más allá del Baikal, a casi 4.500 kilómetros de Moscú.

Las autoridades policiales abrieron una causa penal por negligencia y porque los servicios prestados no cumplían los requisitos de seguridad y realizaron registros en la alcaldía.