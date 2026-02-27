Detenido en Sudáfrica un búlgaro condenado por narcotráfico y buscado por Interpol

“Un narcotraficante convicto de 41 años fue arrestado el viernes por la mañana en su domicilio por la Unidad Nacional de Intervención (NIU) del SAPS en Ciudad del Cabo. Stanislav Stamenov (…) formaba parte de un gran grupo criminal organizado involucrado en el tráfico de heroína a Rumanía”, indicó el SAPS en un comunicado.

Stamenov se encuentra detenido en dependencias policiales hasta comparecer el lunes próximo ante el Tribunal de Magistrados de Wynberg, en Ciudad del Cabo, para su extradición.

El ciudadano búlgaro estuvo escondido en la ciudad portuaria sudafricana durante varios años, haciéndose pasar por un instructor de gimnasia.

Rumanía solicitó a Interpol una "notificación roja" para la búsqueda global del fugitivo por parte de las fuerzas del orden.

Aunque una notificación roja no es una orden de arresto internacional, las personas que son buscadas por el país solicitante o un tribunal internacional pueden aplicar sus propias leyes para decidir si arrestan al individuo en cuestión.