Detienen en el noroeste de México a nueve integrantes del Cartel del Golfo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó en su cuenta de X de estos arrestos de presuntos integrantes del Cartel del Golfo, organización considerada "terrorista" en Estados Unidos.

Antonio Guadalupe 'N' era buscado por los delitos de "extorsión, secuestro, tráfico de armas, de personas y drogas" en los dos países norteamericanos.

Junto a los nueve detenidos, las autoridades mexicanas se incautaron de varias armas de gran potencia, incluidos fusiles Barret calibre 50, lanzacohetes y granadas, así como cartuchos, equipo táctico y vehículos.

Estos arrestos se producen en un contexto de presión de Estados Unidos, que ha dejado ver la posibilidad de atacar directamente a los carteles que operan en México para combatir el narcotráfico.

Sin embargo, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se ha negado repetidamente a permitir cualquier acción militar estadounidense en territorio de su país.

La operación contra el Cartel del Golfo se produce pocos días después de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido durante un operativo en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco (oeste).

El Mencho era uno de los criminales más buscados en México y EE. UU., país que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

Desde febrero de 2025 y hasta el pasado 21 de enero, último reporte del Gobierno de México, gracias a la 'Operación Frontera Norte' -acordada con el presidente Donald Trump a cambio de evitar aranceles a México- se ha detenido a 10.929 personas y confiscado 120,3 toneladas de droga, de ellas, 603 kilos de fentanilo.