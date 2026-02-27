Divergente de Portugal, Premio Rey de España Medioambiental por revisitar los incendios

Sofia da Palma Rodrigues y Manuel Bivar son los responsables de "Pais de Incendiários", un trabajo con el que esta publicación digital recorrió esa nación de norte a sur para analizar las causas sociológicas que hay detrás de este problema, con el objetivo de realizar un "retrato" de la figura del pirómano y analizar las causas estructurales, alteraciones climáticas o problemas de salud mental, alcoholismo e insurrección contra el sistema.

El jurado coincidió en señalar el "interesante" enfoque "poco abordado" del reportaje, que "profundiza" de manera "rigurosa", donde "nadie sale bien parado". Se trata de un trabajo de "constante actualidad", con un guión y ejecución "que te atrapa".

La directora de Comunicación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), Inés López del Pino, que presidió el jurado en representación del director de este organismo, Antón Leis, remarcó la "absoluta actualidad" del tema tratado.

En la misma línea, el vicepresidente del jurado y presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, sostuvo que el pódcast se centra "en algo que nos está realmente aterrorizando cada temporada" de incendios tanto en Portugal como en España y, por tanto, "es muy oportuno", de "tremenda actualidad".

Sonia Pérez Marco, jefa de Comunicación y Prensa del Instituto Cervantes y vocal del jurado, alabó los testimonios "súper ricos" del trabajo, el rigor de los guiones, lo espectacular de los gráficos interactivos utilizados y consideró que "pone el dedo en la llaga" sobre un problema aportando muchos datos desconocidos para los ciudadanos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Es una pieza redonda", valoró Luisa Meireles, directora de Información de la agencia portuguesa LUSA y para quien el trabajo ganador aborda el problema de forma "muy nueva" y original.

Da Palma Rodrigues repite como galardonada, puesto que ya se hizo con el premio especial iberoamericano de periodismo ambiental y desarrollo sostenible en la edición 2019-2020 por el trabajo "Terra de todos, terra de alguns".

Para el premio de Periodismo Medioambiental se presentaron 60 propuestas y la otra finalista fue "Garimpos na Amazônia estimulam tráfico sexual na fronteira com a Guiana", un trabajo de la plataforma digital Mongabay (Brasil) sobre la explotación sexual en zonas de minería ilegal.

Un jurado internacional, integrado por prestigiosos periodistas, eligió a dos finalistas en cada una de las seis categorías de los premios, dotados con 10.000 euros y a los que han concurrido en esta edición 230 candidaturas de una veintena de países.

El resto del jurado está integrado por Laura Puertas, directora de información de Medcom (Panamá); Martha Ramos, directora general editorial del grupo OEM (México), y Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP.

Organizados por la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), estos premios reconocen anualmente desde 1983 la labor informativa de los profesionales del periodismo en lengua española y portuguesa de los Estados de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y de aquellos con los que España mantiene vínculos de naturaleza histórica y relaciones culturales y de cooperación.

Brasil es el país de procedencia de 75 de las candidaturas recibidas esta vez, seguido de España (55), Colombia (28), México (22), Argentina (8), Ecuador (7), Portugal (6), Venezuela y Honduras (3 cada uno), Perú, Estados Unidos y Angola (2 cada uno), y Puerto Rico, Nicaragua, El Salvador y Cuba (1 cada uno).

Estos galardones, patrocinados por Veolia, Iryo y RIU Hotels & Resorts, buscan la promoción del mejor periodismo en las dos grandes lenguas internacionales ibéricas, el español y el portugués.

La entrega de los premios, que incluyen una escultura del artista Joaquín Vaquero Turcios junto a los 10.000 euros, una cantidad a nivel de los Pulitzer, se realizará en un acto presidido por el rey de España, Felipe VI, en una fecha aún por determinar.