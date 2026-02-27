Ecuador recomienda a sus ciudadanos evitar viajes a Israel por seguridad en Oriente Medio

Además, instó a los ecuatorianos que se encuentran en Israel y zonas aledañas a "mantener la calma, adoptar las medidas de precaución necesarias para garantizar su seguridad y seguir estrictamente las indicaciones emitidas por las autoridades locales", según detalló en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

La Cancillería puso a disposición de los viajeros o residentes ecuatorianos en la zona contactos de emergencia de embajadas ecuatorianas en Israel, Irán, Egipto, Turquía, Palestina, Emiratos Árabes Unidos y Catar.

La advertencia fue emitida después de que la Embajada de Estados Unidos autorizara este viernes la salida de Israel del personal no esencial y de sus familiares debido a "riesgos de seguridad".

Esto coincidió con la llegada del portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, a la costa israelí como parte del despliegue militar del país norteamericano en Oriente Medio de cara a un posible ataque a Irán.

Otros países como Finlandia, Alemania, Italia o Francia también desaconsejaron a sus ciudadanos viajar a Israel, Palestina, Irak o Irán, por las crecientes tensiones en la región.