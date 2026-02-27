EE.UU. incluye a Irán en una nueva lista de países que cometen detenciones arbitrarias

Irán es el primer país designado como un "Estado patrocinador de detenciones injustas", una categoría que creó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una orden ejecutiva firmada en septiembre del año pasado.

El anuncio se produce en medio de la tensión entre ambos países, pues Trump ha amenazado con atacar Irán si fracasan las actuales negociaciones para limitar el programa nuclear de la República Islámica.

"El régimen iraní debe dejar de tomar rehenes y liberar a todos los estadounidenses detenidos injustamente en Irán", declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

El jefe de la diplomacia estadounidense rememoró la toma de rehenes de la embajada estadounidense en Teherán de 1979 y apuntó que, desde entonces, "Irán ha continuado deteniendo cruelmente a estadounidenses inocentes, así como a ciudadanos de otras naciones, para ejercer presión política contra otros Estados".

Rubio advirtió que si no cesan esas prácticas, Estados Unidos podría declarar inválidos los pasaportes estadounidenses para viajar a Irán o hacer escala en ese país, una restricción que ya rige en el caso de Corea del Norte.

El secretario de Estado recordó que la recomendación oficial para los ciudadanos estadounidenses es no viajar a Irán bajo ninguna circunstancia y reiteró el llamado a quienes se encuentren allí para que "salgan de inmediato".