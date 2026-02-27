Ejército israelí mata a dos palestinos en distintas zonas de la Franja de Gaza

Al menos una persona falleció y tres más resultaron heridas (entre ellas, una mujer y un niño) tras un ataque de un dron israelí contra una tienda de campaña en un campo de desplazados cerca de Jan Yunis, al sur de la Franja, según informaron fuentes del complejo médico Naser.

Además, un hombre murió por disparos israelíes en la zona Aslan de Beit Lahia, al norte de Gaza, indicaron fuentes del hospital Shifa.

Estos dos fallecimientos elevan a siete el número de muertes causadas por ataques israelíes este viernes. Según fuentes médicas de los hospitales gazatíes de Al Shifa, Naser y Al Aqsa, cinco personas murieron durante la madrugada, cuatro de ellas policías.

Preguntado por EFE al respecto, el Ejército israelí afirmó que durante la tarde del jueves sus tropas "identificaron a varios terroristas armados que emergieron de la infraestructura terrorista clandestina en el este de Rafah, lo que constituye una violación del acuerdo de alto el fuego".

"En respuesta a la violación, las Fuerzas de Defensa atacaron con precisión durante la noche del viernes a varios terroristas armados de Hamás en la zona de Rafah", agregó el portavoz de los militares.

El grupo islamista Hamás denunció en un comunicado los ataques a los puestos policiales, calificándolos de "una violación grave y flagrante llevada a cabo bajo justificaciones falsas".

Casi a diario y pese a la tregua, Israel bombardea de forma esporádica o dispara contra palestinos que -alega- se acercan demasiado a sus tropas replegadas en la línea amarilla; la demarcación no explícita en la que siguen apostadas y desde donde aún controlan militarmente más de la mitad del enclave.

De hecho, el número de gazatíes muertos por ataques israelíes desde la entrada en vigor de la tregua supera ya los 620, según datos recabados por el ministerio de Sanidad gazatí.

Sanidad también señala que desde la tregua más de 1.600 gazatíes han quedado heridos por ataques israelíes.

Desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva contra Gaza en represalia por los ataques liderados por Hamás contra territorio israelí, más de 72.090 palestinos han muerto, en lo que una comisión independiente de la ONU y distintas ONG califican como un "genocidio".