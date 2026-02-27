El CAC-40 cae un 0,47 % pero cierra febrero como su mejor mes desde hace un año

Al finalizar la jornada, el selectivo parisino se situó en los 8.580,75 puntos y eso supuso un avance acumulado semanal del 1,04 %.
El volumen de operaciones de la sesión fue muy alto, con intercambios valorados en 7.550 millones de euros.
En el palmarés de empresas, 24 compañías cerraron con cotizaciones a la baja y 16 al alza.
Los títulos que más perdieron fueron los del fabricante de lentes EssilorLuxottica (-5,89 %), la energética Engie (-2,03 %) y el banco Société Générale (-1,91 %).
Por el contrario, los que más subieron fueron los de la compañía de bebidas y licores Pernod Ricard (2,87 %), el consorcio automovilístico Stellantis (2,23 %) y la compañía de bolsas de valores Euronext (2,19 %).