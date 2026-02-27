El conglomerado colombiano Grupo Sura aumentó en un 39,9 % su beneficio neto en 2025

El resultado refleja "el buen desempeño operativo de Suramericana, Sura Asset Management y Grupo Cibest/Bancolombia, los tres negocios de Grupo Sura enfocados en servicios financieros", indicó la compañía.

"En Grupo Sura cerramos el 2025 con unos resultados financieros sólidos que evidencian la expansión de nuestra rentabilidad y que superan las metas de negocio comunicadas al mercado", manifestó el presidente del conglomerado, Ricardo Jaramillo Mejía, citado en un comunicado.

En el caso de la aseguradora Suramericana, que además de Colombia tiene subsidiarias en Brasil, Chile, México, Panamá, República Dominicana y Uruguay, su utilidad neta acumulada creció el año pasado un 2,7 %, hasta los 776.000 millones de pesos (unos 206,3 millones de dólares), agregó la compañía.

Sura Asset Management, líder latinoamericano en pensiones que gestiona activos en Colombia, Chile, México, Perú, Uruguay, Estados Unidos y Luxemburgo, su beneficio neto fue de 1,1 billones de pesos (unos 292,2 millones de dólares), lo que supone un crecimiento del 28,4 % frente a 2024.

El tercer negocio, el Grupo Cibest, matriz de Bancolombia, mayor banco del país, con más de 15 millones de clientes, tuvo una utilidad neta de 3,8 billones de pesos (unos 1.009 millones de dólares), señaló el Grupo Sura.

El Grupo Cibest tiene una red financiera en Centroamérica con sus filiales en Guatemala (BAM) y El Salvador (Banco Agrícola), del cual hizo parte también el panameño Banistmo, cuya venta a Inversiones Cuscatlán Centroamérica fue anunciada en diciembre pasado.

Según el Grupo Sura, "al excluir el deterioro producto del acuerdo de venta de Banistmo" la utilidad neta del Grupo Cibest "se ubica en 7,3 billones de pesos" (unos 1.940 millones de dólares), un aumento del 16,1 % frente al periodo comparado.

"Nuestra solidez y las oportunidades del ecosistema financiero en América Latina son las bases sobre las que proyectamos un 2026 en el que seguiremos avanzando en nuestros objetivos de negocio como grupo financiero", manifestó el vicepresidente de Finanzas Corporativas de Grupo Sura, Juan Esteban Toro Valencia.