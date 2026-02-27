El desempleo en Colombia se situó en el 10,9 % en enero

Bogotá, 27 feb (EFE).- La tasa de desempleo en Colombia se ubicó en el 10,9 % en enero pasado, lo que supone una reducción de 0,7 puntos porcentuales frente al 11,6 % del mismo mes de 2025, pero un aumento notable frente al 8,0 % de diciembre último, informó este viernes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).