El Ejército de EEUU derribó con láser un dron que resultó ser de la Patrulla Fronteriza

El dron fue inicialmente identificado en la frontera con México como una posible amenaza en el espacio aéreo restringido, lo que llevó a la activación del sistema de defensa.

Posteriormente se confirmó que pertenecía a la CBP, lo que ha generado interrogantes sobre la coordinación entre agencias federales.

Tras el incidente, la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó el cierre temporal de una porción del espacio aéreo en la zona por razones de seguridad, aunque no se reportaron afectaciones a vuelos comerciales.

El hecho ocurre semanas después de otro episodio relacionado con el uso de tecnología antidrón en el área fronteriza, lo que ha provocado críticas de algunos legisladores que exigen explicaciones y mayor claridad sobre los protocolos de identificación y respuesta ante aeronaves no tripuladas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre daños adicionales ni sobre posibles medidas disciplinarias derivadas del incidente.