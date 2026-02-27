El Ejército israelí dice que directrices de seguridad no han cambiado pese a amenaza iraní

"También esta semana somos conscientes de la incertidumbre y la tensión que siente la población ante los acontecimientos regionales. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) siguen de cerca los acontecimientos en Irán y permanecen alerta y preparadas para defenderlos", aseveró en un vídeocomunicado difundido por las fuerzas armadas.

Como cada viernes antes del inicio del sabbat (el día de descanso en el judaísmo), el portavoz compareció para actualizar a la población sobre la situación de seguridad en Israel, ante la incertidumbre en el país sobre una eventual escalada bélica.

De producirse, el Comando del Frente Interno israelí cambiaría las directrices de seguridad a la población, en lo referente a las indicaciones de asistir al puesto de trabajo, a la escuela, y otros aspectos de la vida diaria.

Irán y Estados Unidos concluyeron este jueves su tercera ronda de negociaciones de este año sobre el alcance y desarrollo del programa nuclear iraní bajo las amenazas militares de Washington, que ha realizado el mayor despliegue desde la invasión de Irak con dos portaaviones, varios destructores y docenas de cazas de combate en las cercanías de la República Islámica.

El encuentro, producido en Ginebra, concluyó con declaraciones de tono positivo por parte de los mediadores y una próxima reunión ya fijada para la semana próxima.