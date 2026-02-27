El Ejército israelí mata a 9 personas en la Franja de Gaza durante las últimas 24 horas

Según fuentes médicas de los hospitales gazatíes de Al Shifa, Naser y Al Aqsa, cinco personas han muerto en ataques israelíes en la Franja de Gaza desde la madrugada de este viernes, cuatro de ellas policías.

Según fuentes del hospital Al Aqsa, un policía murió y otro resultó gravemente herido en un ataque con un dron israelí contra un puesto policial a la entrada del campo de refugiados de Al Bureij, en el centro de la Franja.

Además, otros tres policías (identificados por fuentes del centro médico Naser como Jaled Al Sayan, Hasan Hamed y Ali Abu Shamala) murieron en un segundo ataque contra un puesto policial en el cruce de Al Maslaj en Jan Yunis, al sur de Gaza.

La quinta víctima, Hosam Hasan Abu Jusa, de 43 años, murió por fuego israelí en la zona de Al Atatra de Beit Lahia, en el norte de Gaza, según fuentes médicas del hospital Al Shifa.

Preguntado por EFE, el Ejército israelí todavía no se ha pronunciado al respecto.

Además, fuentes de estos hospitales informaron de otras cinco muertes ocurridas a lo largo de este jueves.

Un ataque israelí en Al Tufa (ciudad de Gaza), acabó con las vidas de dos personas, Mohammed Fares Ibrahim Abu Jabal y Ali Fadl Ali Al Bardini.

Además, dos personas murieron en Jan Yunis por ataques israelíes este jueves. Uno de los fallecidos, Hasan Abdel Rahman Hasan Al Laham, murió en la zona de Qizan Rashwan, mientras que el segundo, Ahmed Yahya Ahmed Rasras, perdió la vida en Al Mawasi.

Por la noche, el Ejército israelí publicó un comunicado afirmando haber eliminado durante el jueves a "varios terroristas" que se acercaron a las tropas "en la zona de la línea amarilla", lo que "representaba una amenaza para ellas".

"Tras la identificación, las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron y eliminaron a varios terroristas para eliminar la amenaza", sostiene la nota castrense.

Casi a diario y pese a la tregua, Israel bombardea de forma esporádica o dispara contra palestinos que -alega- se acercan demasiado a las tropas replegadas en la línea amarilla; la demarcación no explícita en la que siguen apostadas y desde donde aún controlan militarmente más de la mitad del enclave.

De hecho, el número de gazatíes muertos por ataques israelíes desde la entrada en vigor de la tregua supera ya los 620 fallecidos, según datos recabados por el ministerio de Sanidad gazatí.

Sanidad también señala que desde la tregua más de 1.600 gazatíes han quedado heridos por ataques israelíes.

Desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva contra Gaza en represalia por los ataques liderados por Hamás contra territorio israelí, más de 72.090 palestinos han muerto, en lo que una comisión independiente de la ONU y distintas ONG califican como un "genocidio".