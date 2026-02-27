El Gobierno de Italia aplaude la aplicación provisional del acuerdo de Mercosur

"Bien por (Úrsula) Von der Leyen que ha decidido la aplicación provisional del acuerdo con Mercosur. Es un impulso positivo para nuestras exportaciones, que siguen contribuyendo al crecimiento económico de Italia", dijo Tajani en la red social X.

La presidenta de la Comisión Europea anunció hoy la entrada en vigor provisional de la parte comercial del acuerdo tras completar su ratificación Argentina y Uruguay.

Tajani adelantó que ha convocado para el próximo lunes "al grupo de trabajo sobre comercio para informar a las empresas sobre la evolución de la situación en toda América".

Según la Comisión Europea, de conformidad con los tratados de la UE, el acuerdo con Mercosur solo podrá considerarse plenamente concluido una vez que el Parlamento Europeo haya dado su consentimiento.

En este sentido Von der Leyen aseguró que la Comisión "seguirá colaborando estrechamente con todas las instituciones de la UE, los Estados miembros y las partes interesadas para garantizar un proceso fluido y transparente" en la aplicación de este acuerdo, que se ha negociado durante más de 25 años y creará un mercado de 720 millones de personas.

Tras algunas reticencias, Italia dio finalmente su apoyo al acuerdo al considerar que se lograron "resultados muy importantes" de la Comisión Europea en materia de garantías para su sector agrícola.