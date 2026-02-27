El IICA y Japón impulsan el fortalecimiento de la horticultura en América Latina

El IICA explicó que la iniciativa es una metodología de extensión agrícola desarrollada inicialmente en Kenia mediante cooperación técnica japonesa, que busca empoderar a los productores para que se conviertan en gestores autónomos y adopten una agricultura orientada al mercado.

El enfoque ofrece oportunidades para que los agricultores familiares se conviertan en verdaderos gestores de sus producciones. Con apoyo y trabajo conjunto podemos asumir el ambicioso compromiso de mejorar las condiciones de vida de muchos agricultores e innovar en estrategias para fortalecer los servicios de asistencia técnica y extensión rural", afirmó en un comunicado el subdirector general del IICA, Lloyd Day.

El proyecto se implementa actualmente en más de 60 países e impulsa a los productores familiares a pasar de producir y luego vender, a producir para vender, mediante la capacitación en estudios de mercado, planificación de cultivos y toma de decisiones basadas en demanda.

La aplicación de la metodología ha permitido incrementos promedio superiores al 70 % en los ingresos hortícolas de productores familiares en un período de dos años, a través de una mayor orientación al mercado, mejor planificación productiva y fortalecimiento de capacidades empresariales.

Como parte de las acciones, el IICA y la agencia japonesa firmaron una alianza por cinco años que dará sus primeros pasos en marzo de 2026 en Bolivia, en el proyecto 'Operacionalizando la agricultura resiliente como negocio: una alianza estratégica para la ‘Última Milla’ para Fondo de Adaptación'.

Esta iniciativa incluye el enfoque de empoderamiento y promoción de la horticultura. Además, ambos entes exploran opciones para implementar el enfoque CV en Paraguay, Centroamérica y el Caribe.