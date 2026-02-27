El mayor fabricante de coches ruso denuncia las peores ventas del sector en 20 años

"En mi opinión, este es probablemente el peor enero y febrero en los últimos 20 años de estadísticas", señaló el director de ventas de la empresa, Dmitri Kostromin, en una entrevista para Interfax.

El directivo fue aún más pesimista si se ajustan las cuentas, pues si solo se consideran "los coches nuevos que realmente se venden y matriculan, el mercado se encuentra entonces aún peor".

"A finales del año pasado, hicimos predicciones sobre cómo comenzaría 2026. Desafortunadamente, empezó incluso peor de lo previsto", reconoció.

Avtostat informó anteriormente de una disminución interanual del 28,7 % en las matriculaciones de turismos Lada en Rusia en el mes de enero, hasta las 19.700 unidades.

Ello llevó a AvtoVaz a reajustar su plan de ventas y reducirlo en un 15 %, cuando también admitieron malas cifras en el mes de febrero en curso.

Aunque Rusia experimentó un problema de exceso de existencias los años anteriores, este año reconocen haberlo iniciado sin presión de almacenamiento, lo que puede sugerir una disminución de la producción industrial para adaptarse a los tiempos del marcado.

Ante un empeoramiento de las condiciones en el país, donde suben los precios, ha caído la demanda y la inversión es prácticamente inexistente debido a los altos tipos de interés (del 15,5 %), el mercado automovilístico es uno de los más castigados, también por las sanciones internacionales.

A pesar de la salida de empresas occidentales del mercado ruso a raíz del inicio de la guerra de Ucrania, las marcas rusas no logran obtener buenas cifras por la enorme presión de la competencia china, que vende mucho más barato.

El Gobierno impuso una serie de medidas para motivar la localización de la producción, lo que, junto con el temor a sanciones occidentales, ha obligado a las marcas chinas a fabricar en Rusia bajo otro nombre y que las autoridades rusas presentan como producción nacional.

En comparación con 2024, Rusia duplicó en 2025 la proporción de coches chinos ensamblados y vendidos en el país hasta alcanzar el 43 % en noviembre, según Gazmprombank Autoleasing, que prevé que en diciembre la proporción llegaría al 50 %.