El Museo Picasso de París ofrece una experiencia en realidad virtual sobre el 'Gernica'

El montaje de 'Las metamorfosis del Guernica', creado por la productora de contenidos francesa Lucid Realties y por el programa internacional de tecnología para el arte VIVE Arts ofrecerá del 8 de abril al 6 de septiembre un recorrido por la historia de la obra, explicó el Museo Picasso de París este viernes en un comunicado.

Eso incluye el pabellón de la República española en la Exposición Internacional de París en 1937, para el que se le encargó al artista malagueño el cuadro, las ruinas de la ciudad vasca de Gernika tras el bombardeo que lo inspiró, el taller de París donde lo pintó, así como su trasiego hasta su instalación definitiva en el Reina Sofía.

Para que los espectadores sigan el relato, se ha recurrido a las voces de dos testigos privilegiados, el escritor Juan Larrea, que era miembro de la delegación republicana española en la exposición y Dora Maar, la artista y compañera de Picasso.

El museo de París hace hincapié en que el activismo antifascista de Dora Maar "fue determinante en el nacimiento de esta obra política" y que documentó su génesis con una serie de fotografías.

Con esta experiencia de realidad virtual, se busca completar la visita de las colecciones propias del Museo de Picasso de París con referencias a la que es una de sus obras más conocidas.

En particular las de la tercera planta, dedicadas al periodo que va desde finales de los años 1930 a la Segunda Guerra Mundial, incluido el periodo de la ocupación de Francia por los nazis.