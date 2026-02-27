El objetivo del plan iberoamericano de discapacidad es "que nadie quede atrás"

Al encuentro, que tuvo lugar en la sede del Ministerio, acudieron los embajadores iberoamericanos acreditados en España, el Secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand, y las autoridades del Programa Iberoamericano de Discapacidad.

El ministro subrayó que "hay que trabajar para que Iberoamérica ponga en el centro a las personas" y dijo que esta comunidad, desde el inicio, se concibe como "un espacio de inclusión" tanto a nivel político, de cooperación y en el ámbito de las relaciones humanas.

En este terreno, la Cumbre de Madrid trabajará, por ejemplo, en la puesta en marcha de la Tarjeta Iberoamericana de Discapacidad con el fin de facilitar el acceso a beneficios y servicios para este colectivo, conformado por 90 millones de personas, durante sus desplazamientos temporales en la región.

Asimismo, desde la ONCE (fundación española para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad) se pondrá a disposición de la Secretaría Pro Témpore el asesoramiento en accesibilidad y el cupón de lotería que esta organización sorteará el 5 de noviembre se dedicará a la conmemoración de la XXX Cumbre Iberoamericana.