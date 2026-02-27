El olivo entra en la Cúpula de Svalbard (Noruega), el mayor banco de semillas del mundo

Así lo ha destacado este viernes el Consejo Oleícola Internacional (COI), cuyo director ejecutivo, Jaimo Lillo, viajó a Svalbard para depositar las semillas de olivo en un acto simbólico que se celebró la tarde del jueves y en el que también participó el secretario del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, Kent Nnadozie.

El COI ha destacado en un comunicado que se trata de un avance importante en la protección del patrimonio genético mundial del olivo, una especie emblemática de la cuenca mediterránea, aunque ya se cultiva en los cinco continentes.

Las semillas depositadas son "una garantía para que las generaciones futuras puedan seguir disfrutando de un producto tan extraordinario como el aceite de oliva", ha señalado Lillo.

La iniciativa fue impulsada en el marco del proyecto europeo Horizonte 2020 Gen4Olive y promovida después por el COI, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España (MAPA).

Aparte de los lotes de semillas enviados a Svalbard en sobres herméticos con la información detallada, se conserva uno en España a 18 grados centígrados bajo cero, en las mismas condiciones que en la Cúpula del Ártico.