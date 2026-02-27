El presidente Miguel Díaz-Canel observa las prácticas de defensa en el oeste de Cuba

El presidente, junto a altos cargos del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar) y del Ejército, participó en las actividades del Día Nacional de la Defensa de esta localidad próxima a La Habana, según reportaron medios oficiales.

Díaz-Canel, en su calidad de presidente del Consejo de Defensa Nacional, convocó a las autoridades de ese territorio a trabajar "con sistematicidad en la preparación militar".

Allí conoció de "las fuerzas y medios con que dispone el territorio para el cumplimiento de las misiones, las características de las operaciones militares, así como su posición estratégica en la defensa de la región", refirió la televisión estatal.

Díaz-Canel observó un ejercicio defensivo territorial que incluyó el arme y desarme de fusiles automáticos AKM, la colocación de minas antitanques y antipersonales, y prácticas de tiro de infantería.

Además asistió a la preparación defensiva de las denominadas Brigadas de Producción y Defensa, de las Milicias de Tropas Territoriales, y otras formaciones militares.

Los medios oficiales dedican espacios destacados a estos ejercicios, a los que acude regularmente el presidente, y que han incluido visitas a unidades de tanques y sistemas de defensas antiaéreas, y prácticas de tiro de estudiantes universitarios y pobladores de las zonas de defensa.

Tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una operación militar estadounidense el pasado 3 de enero, las autoridades cubanas han instaurado una jornada semanal de prácticas militares denominada Día Nacional de la Defensa, con ejercicios territoriales de "preparación combativa" para enfrentar una "posible agresión militar de EE.UU.".

El Consejo de Defensa Nacional, encargado de asumir el control del país en circunstancias excepcionales como conflictos o desastres naturales, se reunió entonces para "analizar y aprobar los planes y medidas" de "preparación del sistema defensivo de todo el país" con la denominada "Guerra de todo el pueblo".

Ese concepto es una estrategia impulsada en los años ochenta por el entonces presidente, Fidel Castro (1926-2016), y se basa en la movilización general de la población cubana para enfrentar una posible agresión externa, en la que no se contempla repeler una potencial invasión, sino hacer insostenible una ocupación.