El príncipe de Abu Dabi visitará Ecuador el próximo domingo para firmar acuerdo comercial

"Vamos a cerrar algunos acuerdos. Ellos nos han ayudado bastante en la parte financiera, nos han ayudado también con los sistemas" de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), valorados en cerca de ocho millones de dólares y entregados de forma gratuita, dijo en una entrevista con la radio Centro.

En el encuentro también se hablará de temas comerciales, dijo al recordar que hoy en día Emiratos Árabes y Catar "son las dos economías más líquidas del mundo".

Se prevé que Ecuador y Emiratos Árabes firmen el Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, en inglés), cuyas negociaciones se cerraron recientemente.

Cuando entre en vigor el acuerdo, el 98 % de los productos ecuatorianos negociados accederá al mercado emiratí con acceso preferencial, y el 75 % de estos productos ingresará de manera inmediata con arancel cero, de acuerdo a información del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones ecuatoriano.

Serán más de 4.000 productos ecuatorianos, tanto agrícolas como industriales, los que quedarán cubiertos por el CEPA, y también habrá un proceso de desgravación de hasta 10 años para el resto de exportaciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con este acuerdo, el Gobierno estima que las exportaciones ecuatorianas hacia este destino podrían alcanzar hasta 1.000 millones anuales al año 2030.