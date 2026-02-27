El regreso de la saga de 'Scream' logra el mejor preestreno de su historia en EE.UU.

El debut en la gran pantalla posiciona a la cinta de terror como el lanzamiento más exitoso en la trayectoria de la marca, superando a 'Scream VI', que recaudó 5,7 millones en vistas previas, según informó este viernes la revista Deadline.

La nueva película de una de las sagas de terror más icónicas del cine prevé recolectar entre 40 y 50 millones de dólares en taquilla internacional, y podría superar a su predecesora, que recaudó 44 millones de dólares en taquilla mundial.

Aun así, estas cifras se alejan del furor que causó la primera entrega, que ostenta el récord de franquicia con mayor recaudación de taquilla internacional con más de 173 millones de dólares. Le sigue 'Scream 2', con 172 millones, según los datos del portal Box Office Mojo.

'Scream 7' cuenta con el regreso de Courteney Cox, una de las estrellas de la reconocida serie de televisión 'Friends', en su papel de reportera de investigación Gale Weathers; así como de Mason Gooding, interpretando a Chad Meeks-Martin.