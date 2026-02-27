El Reino Unido evacúa a todo su personal de Irán

El anuncio coincide con la llegada a la costa israelí del portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, como parte del despliegue militar estadounidense en Oriente Medio de cara a un posible ataque a Irán.

El comunicado oficial del ministerio de Exteriores de Londres precisa que hay "un riesgo intensificado de tensión regional" que puede traducirse en "disrupciones de viajes y otros impactos imprevistos".

Además, el ministerio desaconseja a los británicos los viajes a Irán en cualquier circunstancia: "Los británicos y/o británico-iraníes con doble nacionalidad se exponen a un riesgo muy alto de arresto, interrogatorio o detención".

A aquellos que ignoren las advertencias, les recuerda que su seguro de viaje puede verse invalidado, que no hay asistencia consular en persona, y en caso de emergencia advierte a los británicos que "el Gobierno no podrá ayudarte si te encuentras en dificultad en Irán".

Hoy mismo, la embajada china en Teherán también instó a sus ciudadanos a salir del país "lo antes posible" y les ha ofrecido asistencia para reubicarlos en vuelos comerciales o rutas terrestres.

Por su parte, Estados Unidos no tiene embajada en Teherán, pero su representación diplomática en Israel ha autorizado hoy la salida del país del personal no esencial del Gobierno estadounidense y de sus familiares debido a "riesgos de seguridad".

También retiró en días previos a su personal no esencial en Líbano, pero no así de Irak o Kuwait, como habían informado erróneamente algunos medios.