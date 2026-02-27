El Salvador desarticula red de narcotráfico con la detención de 17 personas

La fuente precisó que se realizó un operativo que "permitió desmantelar una estructura dedicada a la venta de drogas" en las localidades de Santa Tecla, Lourdes y Soyapango.

"Los sujetos operaban a través de plataformas en las que simulaban ser un negocio de paquetería y de esa forma movían la droga, con la intención de no ser detectados por las autoridades", dijo la Fiscalía, que identificó al supuesto cabecilla como José Antonio Pérez Montoya.

Detalló que estas personas, que las autoridades no han señalado si tienen vínculos con las pandillas, serán procesadas penalmente bajo los cargos de tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas.

Agentes del Ejército y de la Policía Nacional de El Salvador han incautado más de 81 toneladas de diferentes tipos de droga entre junio de 2019 y febrero de 2026, con un valor económico que asciende a los 1.937 millones de dólares, de acuerdo con información del titular del Ministerio de la Defensa, René Merino.

Estas operaciones han dejado 200 detenidos, de los que 87 son ecuatorianos, 36 colombianos, 30 mexicanos, 22 guatemaltecos, 16 costarricenses, 7 nicaragüenses y 2 panameños.