El Supremo israelí aplaza la orden de expulsión de ONG de Gaza y Cisjordania, confirma MSF

El responsable de medios de MSF, Iván Muñoz García, informó a EFE que el aplazamiento "está confirmado", aunque no tienen "una valoración segura" de lo que va a suceder, por lo que se encuentran a la espera de ver cómo evoluciona la situación.

La responsable de políticas de Oxfam Intermón, Bushra Khalidi, otra organización española contra la pobreza y la desigualdad, expresó su agradecimiento ante la aprobación de su solicitud, aunque enfatizó que, "si bien esta noticia es positiva, la situación humanitaria en Gaza sigue siendo crítica" y añadió que desconocen el impacto de la sentencia.

"Cuando el tribunal emita su decisión definitiva sobre la petición presentada por Oxfam y otras organizaciones, esperamos que reconozca la amenaza real que supone para la vida de la población civil y respete los principios humanitarios y el derecho internacional", agregó.

La orden de expulsión, anunciada el 30 de diciembre por Israel, establecía como límite para abandonar el territorio el próximo domingo si las ONG no entregaban a las autoridades israelíes "información completa y verificable sobre sus empleados", al tiempo de acusar a estas organizaciones sin presentar pruebas de que "personas afiliadas" a ellas estaban vinculadas a organizaciones islamistas palestinas.

La expulsión afectaba a 37 ONG de España, Holanda, Japón, Suiza, Suecia, Francia, Reino Unido o Canadá, y entre ellas figuran algunas de renombre como Médicos Sin Fronteras, Acción contra el Hambre, OXFAM o Movimiento por la Paz y Caritas, pero esta última y una filial suya quedaron exentas en base a los tratados vigentes entre el Vaticano e Israel, según confirmó ayer el Gobierno israelí.

En las últimas semanas, la ayuda humanitaria que llega a Gaza disminuyó considerablemente; en Cisjordania, las necesidades médicas y humanitarias siguen aumentando "en medio de un alarmante incremento de la violencia, de desplazamientos forzados y de ataques armados de los colonos", aseguró MSF.