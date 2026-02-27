El Universal, Premio Rey de España por documentar el grave aumento de migrantes ahogados

Miriam Ramírez Arévalo y su equipo de El Universal, con la colaboración de Lighthouse Reports y el Washington Post, recorrieron ambos lados de la frontera a lo largo de varios meses, analizaron cientos de documentos y construyeron bases de datos con información oficial y propia.

Así, la investigación "Río Bravo: el caudal de los mil migrantes muertos" revela datos omitidos por fuentes oficiales, lo que destapó una cifra de más de un millar de personas ahogadas entre 2017 y 2023, casi el doble de lo reconocido por las autoridades estadounidenses.

El jurado señaló que el reportaje es un "buen trabajo de campo", "interactivo" y un "tema muy actual", de una "factura técnica inmejorable", con "fotos impactantes", además de poseer una "interfaz muy buena" que te sumerge en el drama.

Con este trabajo "no puedo dejar de pensar en todas las fronteras que se llenan de cadáveres", en el fenómeno migratorio en España y por eso es "un aldabonazo, porque me hace pensar que hay fronteras donde la muerte aguarda", afirmó el vicepresidente del jurado y presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver.

La directora de Comunicación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), Inés López del Pino, que presidió el jurado en representación del director de este organismo, Antón Leis, destacó el "trabajo de campo" realizado, las entrevistas, el cruce de datos y la presentación de la información.

"Es un tema muy candente por las políticas de migración de (el presidente estadounidense, Donald) Trump y el salvajismo del ICE (la agencia de inmigración de EEUU)", valoró Sonia Pérez Marco, jefa de Comunicación y Prensa del Instituto Cervantes.

A juicio de Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP, es fundamental el enfoque "humanitario" del reportaje y la cooperación entre medios que lo hizo posible.

Se recibieron 36 trabajos para la categoría de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria y el otro finalista fue "Pueblos aislados encarnan la resistencia en la Amazonía", una serie de reportajes de GLOBO (Brasil) sobre un pueblo indígena jamás avistado.

Un jurado internacional, integrado por prestigiosos periodistas, eligió a dos finalistas en cada una de las seis categorías de los premios, dotados con 10.000 euros y a los que han concurrido en esta edición 230 candidaturas de una veintena de países.

El jurado lo completan Laura Puertas, directora de información de Medcom (Panamá); Martha Ramos, directora general editorial del grupo OEM (México), y Luisa Meireles, directora de Información de la agencia portuguesa LUSA.

Organizados por la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), estos premios reconocen anualmente desde 1983 la labor informativa de los profesionales del periodismo en lengua española y portuguesa de los Estados de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y de aquellos con los que España mantiene vínculos de naturaleza histórica y relaciones culturales y de cooperación.

Brasil es el país de procedencia de 75 de las candidaturas recibidas esta vez, seguido de España (55), Colombia (28), México (22), Argentina (8), Ecuador (7), Portugal (6), Venezuela y Honduras (3 cada uno), Perú, Estados Unidos y Angola (2 cada uno), y Puerto Rico, Nicaragua, El Salvador y Cuba (1 cada uno).

Estos galardones, patrocinados por Veolia, Iryo y RIU Hotels & Resorts, buscan la promoción del mejor periodismo en las dos grandes lenguas internacionales ibéricas, el español y el portugués.

La entrega de los premios, que incluyen una escultura del artista Joaquín Vaquero Turcios junto a los 10.000 euros, una cantidad a nivel de los Pulitzer, se realizará en un acto presidido por el rey de España, Felipe VI, en una fecha aún por determinar.