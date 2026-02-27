España cree que el Tratado de Gibraltar estará aprobado y ratificado alrededor del verano

"Hemos esperado 313 años, podemos esperar todavía un par de meses", subrayó Albares, entrevistado en Televisión Española, en alusión al Tratado de Utrecht (1713), por el que Gibraltar pasó a ser de soberanía británica.

Este jueves la Comisión Europea publicó el acuerdo entre la UE, el Reino Unido y España sobre el estatus de la colonia tras el 'brexit', que supondrá la demolición de la verja fronteriza, entre otras cosas.

El ministro insistió en que este acuerdo es "un éxito", en el que además la reclamación de la soberanía española del peñón "queda siempre protegida y blindada".

Sobre los efectos que puede tener este tratado en una eventual vuelta del Reino Unido a la Unión Europea, Albares aseguró que el gobierno de Keir Starmer tiene "la clara voluntad" de acercamiento a la UE.

A su juicio, el tratado sobre Gibraltar es, "sin duda alguna", la última pieza de un 'puzzle' complejo, que abre una oportunidad tanto para Europa como para Gran Bretaña, y también a bilateralmente, ya que da lugar "a nuevas posibilidades que estaban paralizadas en el ámbito económico, comercial y político.