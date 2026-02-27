Exportaciones de Perú a México superaron por primera vez 1.000 millones de dólares en 2025

Según el gremio exportador, los despachos hacia el país norteamericano ascendieron en total a 1.036 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 16,8 % respecto a 2024, cuando llegaron a 886,8 millones de dólares.

"Se trata del mayor monto histórico", ratificó ADEX.

Explicó que el resultado respondió principalmente al incremento de 50 % en los volúmenes exportados frente a 2024 y que si bien algunos bienes se beneficiaron de mejores cotizaciones internacionales, se observó un mayor dinamismo en la agroindustria y en los rubros manufactureros.

En esa línea, el sector no tradicional concentró el 89 % del total exportado y casi cuadruplicó la cifra de 2012, cuando llegó a 244,13 millones de dólares y fue el año en que entró en vigor el Acuerdo de Integración Comercial Perú-México.

Según las cifras, los envíos con valor agregado sumaron 920,6 millones de dólares y crecieron en 21,3 % en 2025, con la agroindustria como líder del grupo, con 515 millones de dólares, equivalentes al 49,7 % del total exportado y con un alza de 29,9 %, impulsada por mayores despachos de uvas frescas, el producto más demandado por los consumidores mexicanos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, la oferta primaria llegó a 115,1 millones de dólares, un retroceso de 10 % en relación al año anterior que, sin embargo, representó el 11,1 % del total.

La minería tradicional alcanzó los 51,8 millones de dólares y lideró este grupo, seguida por los hidrocarburos, con 37,7 millones de dólares, el agro tradicional con 24,7 millones de dólares, y la pesca con 829.000 dólares.

Adex indicó que en 2025 México ocupó el puesto 18 en la clasificación de los destinos de las exportaciones peruanas, al representar el 1,15 % del total de un año en el que las ventas totales del país andino al exterior llegaron a 92.833 millones de dólares, con un incremento de 24,6 % de las tradicionales y de 14,4 % de las no tradicionales.