Expresidente paraguayo Cartes evoluciona favorablemente tras recibir un marcapasos

"Gracias a Dios está evolucionando bastante bien, estamos muy contentos, muy optimistas", indicó en una conferencia de prensa el senador del gobernante Partido Colorado y médico de cabecera de Cartes, Antonio Barrios, quien estimó que en "unos días" el político reciba el alta médica.

Cartes, también presidente del Partido Colorado, fue ingresado el jueves a terapia intensiva en el Sanatorio Migone tras sufrir un "episodio de convulsión" en su domicilio.

El jefe del equipo que trata a Cartes, Eugenio Báez, señaló en la misma rueda de prensa que ayer notaron una "arritmia particular" o un "bloqueo auriculoventricular" (alteración en la conducción eléctrica entre las aurículas y los ventrículos del corazón) que requirió una intervención quirúrgica para implantar un marcapasos.

"Ese proceso que motivó la colocación, la implantación del marcapasos puede explicar muchos de los problemas que el señor presidente tuvo en los días previos", aseguró el galeno, quien destacó que el líder político de 69 años continúa sedado y asistido por un respirador.

El médico, que puntualizó que aún se deben determinar las causas del bloqueo auriculoventricular, detalló que hace unos meses Cartes tuvo un episodio similar "no severo", pero que esta vez "ya fue completo".

Añadió que, tras repetirse unas tomografías, "no se demostró ninguna lesión obstructiva" en el cerebro y descartó "proceso infeccioso alguno", como meningitis o encefalitis.

"Vamos a comenzar el proceso de retiro de la de la sedación y creemos que en un plazo de 48 horas él podría estar despierto y se le podría retirar el respirador", complementó.

Baez destacó que el exmandatario está "más estable ahora", en vista de que no tiene "las oscilaciones del pulso".

El galeno informó el jueves que las convulsiones que sufrió Cartes podían relacionarse con una "crisis hipertensiva", al resaltar que el político presentó una "una presión bastante alta y una arritmia cardíaca".

Cartes, considerado el mentor político del presidente paraguayo, Santiago Peña, es uno de los empresarios más importantes del país, que ha liderado inversiones en sectores como el tabaco, las bebidas, la banca y el deporte.