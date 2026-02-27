Familia de relatora de Albanese demanda al Gobierno Trump por sanciones de EE.UU.

La demanda civil, presentada este jueves ante un tribunal federal de la capital estadounidense, nombra personalmente a Trump y varios altos cargos de su Gabinete, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, y la fiscal general, Pam Bondi, y pide declarar inconstitucionales estas medidas contra Albanese.

El recurso judicial argumenta que la Administración Trump violó los derechos a la libertad de expresión y el debido proceso consagrados en la Primera, Cuarta y Quinta enmiendas.

El texto de la denuncia insiste en que las sanciones son una "herramienta poderosa" contra las "actividades de terroristas, criminales y regímenes autoritarios", pero advierte de que "se abusa de ellas cuando buscan silenciar puntos de vista desfavorecidos y violar los derechos constitucionales de personas que no son del agrado del Gobierno”.

La causa fue interpuesta por el esposo de Albanese, Massimiliano Cali, y su hija, ciudadana estadounidense debido a que las políticas de la ONU impiden a la relatora iniciar el proceso en su nombre.

Los demandantes alegan que debido a las sanciones, la experta no puede viajar a Estados Unidos y perdió el acceso a sus cuentas bancarias y su apartamento en Washington. También denuncian el impacto negativo que ha tenido sobre la familia.

El Departamento de Estado de EE.UU. reiteró en un comunicado que las sanciones contra Albanese "son legales y apropiadas" y sostuvo sus denuncias de que la relatora "ha apoyado abiertamente el antisemitismo y el terrorismo, y ha recurrido al 'lawfare' (guerra jurídica)" contra EE.UU. y sus intereses.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, anunció en julio de 2025 que su país sancionaba a Albanese, quien ha acusado duramente a Israel de cometer crímenes de guerra, incluyendo un genocidio, en la Franja de Gaza.

"La campaña política y económica de Albanese contra Estados Unidos e Israel ya no será tolerada. Siempre apoyaremos a nuestros socios en su derecho a la legítima defensa", dijo entonces Rubio.

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha calificado estas acciones de "inaceptables" y de "peligroso precedente". Las medidas también han provocado la condena de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch, entre otras organizaciones.

Albanese, por su parte, afirmó que estas medidas son "la culminación de un acoso que es realmente innecesario".