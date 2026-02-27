Fiscalía de Kenia presenta las pruebas contra el líder de una secta acusado de 238 muertes

En un comunicado emitido la pasada noche, la Fiscalía informó del fin de ese proceso tras declarar el último testigo esta semana en el caso de la llamada "masacre de Shakahola", que lleva el nombre del bosque en el sureste de Kenia en el que 429 personas ayunaron hasta morir para reunirse con Jesucristo, un caso que dio la vuelta al mundo cuando salió a la luz en 2023.

El último de los 95 testigos de la acusación, el inspector jefe de policía Raphael Wanjohi, reveló cómo Mackenzie, líder de la Iglesia Internacional de la Buenas Nuevas, ejercía un control casi total sobre sus seguidores.

Wanjohi declaró a ante el magistrado jefe de los Tribunales de Justicia de Mombasa (sureste), Alex Ithuku, que Mackenzie y sus coacusados pactaron un suicidio, perpetrando la masacre con el pretexto de encontrarse con Jesús antes de finales de diciembre de 2020.

"Los sospechosos tenían un acuerdo mutuo y compartían la intención, tanto individual como colectiva, de pactar un suicidio. Tenían el propósito común de cometer homicidios supervisando la muerte de sus hijos mediante ayunos forzados", declaró el policía.

"Tenían la intención específica de ayunar hasta morir para encontrarse con Jesús y tenían conocimiento de cometer un acto ilícito, como lo demuestra la forma en que se ocultaron las tumbas", aseveró el inspector jefe.

Wanjohi remarcó que Mackenzie y 94 coacusados ​​eran los principales responsables del delito de homicidio involuntario de 238 personas fallecidas.

Meses después de las operaciones de exhumación, los investigadores se unieron a patólogos para realizar autopsias en cuatro fases a 429 cuerpos para establecer las causas de fallecimiento.

La inanición fue la principal causa de muerte, seguida de las lesiones, mientras que el motivo de algunas muertes no se pudo determinar debido a la descomposición de los cadáveres.

El juez Ithuku solicitó que el asunto se mencione el próximo 3 de marzo en una audiencia para obtener instrucciones sobre las alegaciones de las partes, en la que podría fijar una fecha para emitir su fallo.