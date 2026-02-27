Francia desaconseja a sus ciudadanos viajar a Israel y Cisjordania por la tensión con Irán

En una actualización de las recomendaciones de viaje publicada en su página internet, el Ministerio de Exteriores señaló que desaconseja desplazarse a Israel, a Jerusalén y a Cisjordania "también para visitas turísticas y familiares".

Además, advirtió de que en función del contexto en la región podría llegarse al cierre del espacio aéreo así como a anulaciones y aplazamientos de vuelos durante varios días.

El departamento de Exteriores recomendó a los franceses que están actualmente allí que tengan "la mayor vigilancia y prudencia", que se mantengan al margen de cualquier manifestación o concentración, que tengan identificados refugios individuales y colectivos y que si llega el caso sigan las instrucciones de las autoridades locales.

Los consejos de Francia a sus ciudadanos se hicieron públicos el mismo día en que a embajada de Estados Unidos en Jerusalén autorizó este viernes la salida de Israel del personal no esencial y de sus familiares debido a "riesgos de seguridad".