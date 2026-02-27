FundéuRAE: premios Goya, claves de redacción

1. “Goya” y “goya”, mayúscula y minúsculaLa expresión “premios Goya” se escribe, de acuerdo con el “Diccionario panhispánico de dudas”, del siguiente modo:

• Se escribe “premio” en minúscula porque no forma parte del nombre propio del certamen anual en el que se galardona a los profesionales del cine por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, que es simplemente “Goya”: “Los políticos que se dejarán ver en los Goya” o “Este sábado son los premios Goya”.

• Se aplica lo mismo cuando se alude a cada uno de los galardones: “La película recibió tres premios Goya”. En este caso, si se elide la palabra “premio”, es habitual escribir “goya” con minúscula: “Fue distinguido con un goya”. Si se refiere a la estatuilla que materializa el galardón, se escribe con minúscula: “Muestra en su salón los cuatro goyas logrados en su carrera”.

• Si se refiere a la persona que lo ha recibido (“El goya al mejor actor afirmó…” o “La premio goya a la mejor directora opina...”), tanto “premio” como “goya” se escriben en minúscula.

2. “Goya” y “goyas”, plural“Goya”, con inicial mayúscula, permanece invariable en plural (“los Goya”). En los casos en los que se escribe en minúscula, lo recomendable es hacer el plural siguiendo las reglas del español: “los goyas” (“Posó con sus dos goyas”).

3. Las especialidades, en minúsculaLa denominación de cada una de las especialidades que se premian se escribe preferentemente con iniciales minúsculas, excepto la palabra “Goya”: “Estos cineastas son los que lucharán por el Goya al mejor director”, mejor que “... al Mejor Director”.

4. “XL edición” o “40.ª edición”Para hablar de la edición de 2026, el ordinal correspondiente es “cuadragésima”. Puede abreviarse como “XL edición” o “40.ª edición”. Al leerlo, puede hacerse como ordinal o como cardinal (“cuarenta”).

Se recuerda, además, que el sustantivo “gala” se escribe con minúscula: “La gala de la 40.ª edición de los Goya”.

5. “Academia de Cine”, forma abreviadaEl nombre completo de la institución que entrega los premios es “Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España”, con mayúsculas en sustantivos y adjetivos. Como denominación abreviada de esta en particular, es válida “Academia de Cine”.

6. Los títulos de las películas, en cursivaLos títulos de las películas, como obras de creación, se escriben en cursiva y con mayúscula solo en la inicial de la primera palabra y los nombres propios: “Los domingos”, “Flores para Antonio”.

7. “Película”, “filme” y “film”En alusión a una obra cinematográfica, el término recomendable, según el “Diccionario panhispánico de dudas”, es “película”, pero también son válidas las voces —comunes entre los críticos cinematográficos— “filme” y “film”, la primera preferible a la segunda. Sus plurales son “filmes” y “films”.

8. “Guion”, sin tildeLa palabra “guion” presenta un diptongo ortográfico y, como monosílabo al que no afecta la tilde diacrítica, se escribe sin tilde.

9. “Palmareses”, plural de “palmarés”Lo recomendado en plural es hablar de “los palmareses”, no de “los palmarés”, como a veces se ve.

10. La locución “ex aequo”, separada y sin guionEsta locución latina, que se aplica a personas y obras ‘con igual mérito para compartir un premio o una distinción’, se escribe en cursiva, en dos palabras y sin guion: “ex aequo”, no “ex-aequo” ni “exaequo”.

11. La expresión “el séptimo arte”, con minúsculasComo denominación común, la expresión “el séptimo arte” se escribe enteramente con minúsculas.

Se recuerda que el sustantivo “arte”, de acuerdo con el “Diccionario panhispánico de dudas”, se puede usar en masculino y femenino, aunque lo normal es utilizarlo como masculino en singular y como femenino en plural.

12. “Alfombra roja”, mejor que “red carpet”Para referirse a la alfombra por donde desfilan los invitados a la gala, es preferible emplear “alfombra roja” como alternativa al innecesario anglicismo “red carpet”.

13. “Las mejor vestidas”, no “las mejores vestidas”Las palabras “mejor” y “peor” se mantienen invariables cuando aparecen antes de un participio, ya que en ese caso funcionan como adverbios y, como tales, no varían en número: “las mejor/peor vestidas”, no “las mejores/peores vestidas”.

14. “Flas”, adaptación de “flash”Una adaptación posible del extranjerismo “flash”, que se escribe con cursiva, es “flas”, cuyo plural es “flases”.

15. “Imagen”, “estilo” o “aspecto”, mejor que “look”“Imagen”, “estilo”, “aire”, “apariencia”, “aspecto”... son alternativas preferibles a la voz inglesa “look”. Para intensificar estas expresiones, es mejor utilizar formas como “imagen espectacular”, “aspecto fantástico”, “modelazo” o “estilazo” en lugar de “lookazo”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.