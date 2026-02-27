Guitarricadelafuente saca brillo a su 'Spanish Leather' en su primera noche en Nueva York

Ante un público que coreaba su nombre antes de que empezara la actuación, el cantante valenciano Álvaro Lafuente Calvo apareció en el escenario de The Bowery Ballroom, decorado apenas con un telón blanco y en el que los instrumentos estaban tapados con plásticos. Allí presentó una versión renovada de su último trabajo, en la que incorporó a sus canciones técnicas como el autotune y el sintetizador para hacerlas brillar.

Guitarricadelafuente puso rápido al público a bailar tras arrancar con 'Full Time Papi', uno de los singles de su último trabajo que él ha descrito como un oda al amor en su estado más clásico en contra de las relaciones más superfluas de hoy en día.

"No me esperaba esto. Pensaba que solo estarían algunos amigos de Nueva York", confesó el cantante en la primera de sus dos noches en la ciudad, que inauguró su primera gira en EE.UU. -con todas las entradas agotadas- en la que recorrerá Washington, Chicago, Los Ángeles y San Francisco.

El cantante, nacido y criado entre Benicàssim (Castellón) y Las Cuevas de Cañart (Teruel), interpretó otros temas de su último álbum como 'Poses', 'Pipe dream' o 'Puerta del Sol' alternando diferentes instrumentos acompañado de su banda compuesta por cuatro músicos.

En contraste con el erotismo, el barro y el cuero -en alusión al título del disco- que predominaron en su concierto del Movistar Arena de Madrid del pasado octubre, su propuesta se adaptó a la escena más íntima que le ofrecía la sala neoyorquina y estuvo centrada en la parte musical, con arreglos que modernizaban y potenciaban sus canciones.

Aunque el concierto giró más en torno a 'Spanish Leather' - su segundo álbum, publicado en mayo e incluido en la lista de los 100 mejores del año de la revista Rolling Stone - el cantante quiso tener presente su trabajo debut, 'La cantera', y rescató algunas de sus canciones como 'Quién encendió la luz'.

Uno de los momentos más íntimos de la noche llegó con 'Guantanamera' o 'Agua y mezcal', temas con los que saltó a la fama, con los que consiguió el silencio del público, solo interrumpido por los halagos de algunos asistentes emocionados.

En uno de los instantes más espontáneos, Guitarricadelafuente ondeó una bandera valenciana que le lanzó un asistente e improvisó algunos estrofas con alusiones a Nueva York.

Se mostró muy sorprendido y agradecido por la acogida del público - en su mayoría españoles y latinos - y conectó con la sala en todo momento, llegando a bajar en dos ocasiones a bailar con ellos algunos de sus temas más movidos.

Tras popularizarse en Instagram y en Youtube en torno a 2017 versionando canciones, el cantante ha conseguido poco a poco labrarse un lugar propio en el panorama musical español.

Esta gira marca un nuevo escalón en su cada vez más sólida carrera internacional. Su nombre suena con fuerza después de colaborar con el australiano Troye Sivan, de que Pedro Pascal bailara su canción ‘El Conticinio’ en un anuncio de Apple y de su reciente Tiny Desk para la cadena de radio pública estadounidense NPR.

De ese viaje profesional, así como de su evolución personal, hablan las canciones de 'Spanish Leather', especialmente 'Tramuntana', una de las más melódicas y reflexivas del álbum, que guardó para el final.

"Y ahora pierdo el pudor. Y te mando un mensaje. Vente a hacer el amor. Bajo el sol de Levante. Cuando quiero mirar. Ya no queda ni un alma en el bar…", cantaba mientras el público coreaba aprovechando los últimos minutos de concierto.

De repente, cambió el clima por completo con las primeras notas de 'BABIECA!', su tema más reproducido del último álbum. Guitarricadelafuente desató la euforia final y se despidió emocionado, saltando y coreando junto a toda la sala "me sube la flor de tu perfume, la vida te consume….".